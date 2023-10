Gli Oblivion per i 200 anni del Teatro Duse di Bologna

"200, ma anche 20" è lo spettacolo inedito che gli Oblivion porteranno in scena il 6 ottobre alle 21 al Teatro Duse di Bologna, nell'ambito di 'Duse 200', il programma speciale di iniziative per i duecento anni dello storico palcoscenico di Via Cartoleria.

Lo spettacolo, pensato appositamente per festeggiare due secoli del Duse, il "salotto buono della città, sarà allo stesso tempo l'occasione per ricordare i venti anni dal primo spettacolo degli Oblivion, che fu proprio sul palco bolognese.

Per questo doppio anniversario, Graziana Borciani, Davide Calabrese, Francesca Folloni, Lorenzo Scuda e Fabio Vagnarelli non saranno da soli sul palco, ad intervistarli ci sarà infatti Paolo Scotti, il vero responsabile del ciclone Oblivion, colui che li ha fatti uscire dall'anonimato traghettandoli dal successo di YouTube ai più prestigiosi palcoscenici italiani.

Grazie alla formula dell'intervista-show, infatti, gli Oblivion ripescheranno dagli archivi i brani di alcuni tra i più grandi interpreti della canzone comico-parodistica e del teatro canzone, da Rodolfo De Angelis a Petrolini, dal Trio Lescano al Quartetto Cetra, fino a Giorgio Gaber.

Grandi maestri che sono stati, loro malgrado, ispiratori del percorso creativo del quintetto che si è imposto al grande pubblico distruggendo e "mashuppando" i capolavori altrui.

Capolavori vecchi e nuovi perché insieme ai Cetra e Gaber ci saranno anche i Queen, Mengoni, Mahmood, Elodie e tanti altri in un continuo ritorno al futuro musicale dove la contaminazione non ha limiti.

"Sarà una serata piena di scoop sconcertanti, momenti romantici, parodie impossibili - raccontano gli artisti - che svelerà finalmente il ruolo degli Oblivion nel declino del teatro italiano. Dopo 200 anni di grande spettacolo macchiati da 20 di cialtroneria canterina, è giunto il momento di riconciliarsi con il tempio sacro, grazie a una catarsi tutta da ridere". "200, ma anche 20" sarà una serata unica, ma gli Oblivion torneranno in scena al Teatro Duse con il loro nuovo spettacolo, "Tuttorial", il 29 e 30 dicembre e per il gran gala di Capodanno del 31.



