Future Film Festival, la 23/a edizione a Bologna e Modena

Nuova edizione, nuovo tema, nuova location principale: il Future Film Festival torna a Bologna (15-19 novembre) e a Modena (24-26 novembre) con molte novità in cantiere. Il 23/o FFF - primo festival italiano dedicato ai film d'animazione, Vfx e alle media arts prodotto da Rete Doc, il più grande network cooperativo di professionisti dell'industria culturale e creativa - si trasferisce, nel capoluogo di regione, negli spazi di DumBO, l'ex scalo ferroviario del Ravone, area rigenerata trasformata in un distretto creativo.

A Modena la manifestazione riprende quota in stretta collaborazione con lo Smart Life Festival: in programma l'hackathon al Laboratorio Aperto, ex centrale elettrica rinata a nuova vita, e le proiezioni e altre attività al Cinema Astra. "Be Kind, Remake" è il tema del 2023: si parla di cinema handcrafted, fatto a mano, nel segno di Michel Gondry.

Esattamente 15 anni fa il regista, con Be Kind Rewind, ha dato nuova linfa al mondo del cinema "sweded", in francese suédé: remake di popolari blockbuster realizzati con budget limitati, povertà di mezzi, recitazione e strumenti amatoriali. Questa tecnica opera su un doppio binario: da un lato lo sguardo retrò e nostalgico, dall'altro la contemporaneità più dirompente, post-post moderna. Una "cucitura" tra passato e futuro che si rende evidente nell'opera scelta dalla manifestazione per rappresentare questa edizione: "Winter is coming".

Il fotografo e designer Josè A. Hernandez ha scelto di abbracciare, anche provocatoriamente, la rivoluzione innestata dall'intelligenza artificiale, creando un ponte tra la creatività umana e gli algoritmi. Tra i focus ampio spazio al Portogallo, ospite e Paese in forte crescita nel mondo dell'animazione: in occasione dei festeggiamenti per i cento anni dell'animazione portoghese saranno ospitati registi, festival e produttori di animazione del paese, in collaborazione con l'Ambasciata del Portogallo in Italia e Tecnica Mista.





