Da Cesena 26 atleti alle Olimpiadi Senior in Portogallo

Sono 26 gli atleti cesenati over 60 che hanno preso parte alle Olimpiadi Senior organizzate dal comune portoghese di Viana do Castelo. Arrivata alla settima edizione, "Olimpics4All" si svolge nell'ambito del progetto europeo "In common sport", finanziato dal programma Erasmus+ Sport e promosso dall'Amministrazione comunale di Cesena con l'obiettivo di promuovere un sano stile di vita tra le persone over 60 tramite l'attività fisica e una sana alimentazione.

Iniziata lunedì la settima edizione delle Olimpiadi over 60 vede partecipare 379 atleti europei di cui, appunto, 26 cesenati. La squadra romagnola ha sfidato a calcio, basket, tiro alla fune, lancio del peso, volley, corsa, gli atleti provenienti da Moncao, Barca, Molgaco, Valenca, P. Lima, Fornos, Arcos, Cerveira e Sanxenxo.

Agli atleti italiani è giunto un videomessaggio di Margherita Magnani, sette volte campionessa italiana assoluta del mezzofondo e Olimpionica a Rio 2016 nella distanza dei 1500 metri. "In quanto cesenate - commenta Magnani rivolgendosi ai 26 atleti over 60 - ci tenevo a fare a tutti voi un grande in bocca al lupo per questa esperienza in Portogallo. Sono sicura che vi divertirete molto e che tornerete a casa ricchi di una nuova esperienza. Buona fortuna! Ci vediamo a Cesena". La squadra, capitanata da Lidia Vergaglia e accompagnata dagli assessori allo Sport Christian Castorri e ai Progetti europei Francesca Lucchi.



