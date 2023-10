Cadavere di una donna in un condominio a Rimini

Sarebbe stata uccisa con un'arma bianca, probabilmente un coltello, una donna di 79 anni trovata morta stamattina alle 8.30 in un condominio di via del Ciclamino a Rimini. La polizia è al lavoro, per capire cos'è successo. Si esclude una rapina, perché la donna aveva con sé la borsa.

Una delle piste su cui sta lavorando la polizia è l'incidente di cui era rimasto vittima quest'estate il figlio, che abita nello stesso condominio, in un appartamento vicino. L'uomo è ancora ricoverato in ospedale dopo quell'episodio.

