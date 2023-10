A Manuel Agnelli il premio in ricordo di Pierangelo Bertoli

Andrà a Manuel Agnelli l'edizione del 2023 del premio intitolato a Pierangelo Bertoli, che sarà consegnato il 4 e il 5 novembre al Teatro Storchi di Modena per celebrare il cantautore di Sassuolo.

Il leader degl Afterhours, si legge nella motivazione del premio "con il suo talento musicale, la sua voce inconfondibile e la sua abilità compositiva ha contribuito in modo significativo a ridefinire il suono e la cultura della musica contemporanea nel nostro paese".

"Siamo molto soddisfatti - dicono i direttori artistici Alberto Bertoli e Riccardo Benini - di aver allestito anche quest'anno un cast straordinario, di qualità, la musica di Serie A che arriva a Modena per tributare a Pierangelo Bertoli il giusto riconoscimento. È stupendo riscontrare come la figura artistica di Bertoli continui ad essere ricordata da grandi protagonisti della scena musicale e teatrale italiana".

Oltre ad Agnelli saranno premiati Fulminacci con il premio 'Italia d'oro', Mario Venuti 'A muso duro' e Noemi 'Per dirti t'amo'.

Il 4 novembre, nel corso della prima serata del premio, si terrà lo spettacolo "Le canzoni di Pierangelo", che vedrà come protagonista Neri Marcoré che interpreterà i più noti brani del cantautore sassolese duettando con il figlio Alberto. Il 5 i premiati saliranno sul palco per un'esibizione.



