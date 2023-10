Urso, mi aspetto di evitare la chiusura di Magneti Marelli

Al tavolo su Magneti Marelli "mi aspetto, anzi ho lavorato perché e mi auguro che riusciremo ad evitare la chiusura dello stabilimento di Crevalcore". Lo afferma il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, al Festival delle Regioni dove definisce la fabbrica bolognese un "sito industriale di avanguardia, importante non solo per il tessuto produttivo dell'Emilia Romagna, per la filiera dell'auto italiana ma io dico per l'industria italiana".

"Mi auguro che si possa dare un segnale di fiducia ai lavoratori che saranno qui in centinaia a reclamare che le istituzioni facciano quello che è nelle possibilità di realizzare", aggiunge il ministro sottolineando la partecipazione al tavolo anche della Regione Emilia Romagna.

"In questo anno abbiamo creato un sistema migliore e più efficiente anche con le Regioni, ci siamo visti tante volte in tanti tavoli di crisi, alcuni giunti a soluzione", aggiunge il ministro citando la soluzione trovata per la Whirlpool di Napoli.



