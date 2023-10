Un fiume di idee per il Movievalley Fest, il tema è l'acqua

'Un fiume di idee' è il titolo della 12/a edizione di Movievalley Fest, festival internazionale di corti in programma a Bologna, tra i cinema Odeon e Rialto, dall'8 al 22 ottobre. L'acqua è al centro della manifestazione e la sera dell'inaugurazione sarà incentrata sul suo uso consapevole, ma anche sulle idee per tutelare l'ambiente e su come le immagini di corti e spot possano avere un ruolo utile per indirizzare le persone verso utilizzi più accorti. Le sezioni rimangono le consuete: international fiction, italian fiction, animazione internazionale e Green Fork, che quest'anno si amplia alla sostenibilità a tutto tondo, quindi su ambiente, agricoltura, alimentazione, acqua, scelte di vita. In questa edizione si sono attivate più collaborazioni con le scuole, anche grazie all'Ente Parchi della regione Emilia Romagna: bambini e giovanissimi produrranno corti dai 5 ai 10 minuti sull'argomento acqua, declinato in vari modi.

I corti in concorso sono 2.461, non solo da Usa ed Europa: l'Iran, ad esempio, presenta 399 corti, l'India 154, il Brasile 114. Un corto a testa, invece, per Trinidad e Tobago, Ruanda, Mozambico, Kenia, Ghana e Congo. Presidente di giuria è anche quest'anno il due volte David di Donatello Daniele Ciprì, che attribuirà pure il riconoscimento alla migliore fotografia dei corti italiani.

Inoltre continua la collaborazione con il Centro Sperimentale del Cinema Piemonte e con il Citem (magistrale del Dams) di Bologna: il primo con la sua giuria attribuirà il riconoscimento al miglior corto di animazione internazionale, mentre il Citem sceglierà con la propria giuria il vincitore tra i finalisti di fiction internazionale.

Quest'anno poi il Movievalley Fest ha ottenuto il patrocinio dell'ambasciata di Svezia e un corto intitolato "The Great Overflow", che sarà proiettato la sera dell'inaugurazione, grazie alla disponibilità dello Swedesh Film Festival. Un'altra novità è la relazione con il Burbank International Festival, che si sta tessendo con ottimi auspici e che potrà concludersi a breve con una collaborazione attiva: Movievalley Fest potrebbe così sbarcare oltre oceano e portare vicendevolmente altri e nuovi contenuti nelle prossime edizioni.



