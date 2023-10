Progetto di arte pubblica su poster dialoga con il MamBo

Dal 6 ottobre al 17 dicembre il progetto di arte pubblica su poster dialogherà con il Museo d'Arte Moderna di Bologna. 'Sabotate con grazia. Un'infestazione di Cheap al MamBo'' è il titolo dell'iniziativa: negli ultimi dieci anni 'Cheap' ha abituato il pubblico ad un'idea di arte pubblica effimera, instabile come la carta dei poster che affigge in strada, partigiana come i contenuti politici e transfemministi che ha disseminato sul paesaggio urbano della città. Oggi il progetto arriva al MamBo per celebrare un decennale "all'insegna del sabotaggio come pratica artistica trasformativa".

Il Museo ospiterà installazioni di lavori già realizzati da Cheap, parte dell'archivio fotografico che documenta i progetti in strada, alcune traduzioni di poster in formati atipici, riedizioni ripensate in prospettiva site specific: il tutto sarà disseminato tra spazi espositivi e non espositivi, dai bagni per il pubblico alla collezione del museo.

Elena Di Gioia, delegata alla Cultura di Bologna e Città metropolitana, ricorda che "i poster di Cheap hanno abitato e infestato il nostro paesaggio urbano per dieci anni esprimendo, con forme originali e creative di arte pubblica, una tenace volontà di sorprendere i e le passanti con messaggi diretti e efficaci su temi spesso controversi, e proprio per questo necessari". "Progetti come quello di Cheap - aggiunge il direttore di MamBo, Lorenzo Balbi - dimostrano come un museo contemporaneo debba mettersi costantemente in discussione, dimostrando di essere un organismo vivente e adattabile capace di rinnovarsi e sperimentare nuovi modelli".



