Giocò un derby con l'Inter, rischia l'espulsione dall'Italia

Ha giocato nell'Inter, 11 presenze in campionato fra cui un derby il 19 aprile del 2015, ma adesso rischia di essere espulso dall'Italia perché irregolare. A raccontare la storia di Assane Gnouokouri, talentuoso centrocampista ivoriano di 27 anni lanciato da Roberto Mancini nell'Inter è il quotidiano Libertà di Piacenza in prima pagina.

Nel 2017 il calciatore fu costretto a smettere di giocare per un problema cardiaco per poi finire invischiato in un'inchiesta della procura di Parma attraverso la quale è stato chiarito che la sua vera identità è quella di Alassane Traoré.

L'avvocatessa Michela Cucchetti ha avviato le pratiche per la richiesta di asilo perché sta rischiando seriamente di essere espulso dall'Italia.



