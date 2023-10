Bimba di un anno cade dal terzo piano a Modena, è grave

Una bambina di un anno è ricoverata in gravi condizioni al Policlinico di Modena dopo una caduta, accidentale secondo i primi accertamenti, avvenuta da una finestra di un appartamento al terzo piano. È successo a Modena in strada Nazionale per Carpi intorno alle 11.30. La bambina è in pericolo di vita.

A condurre le indagini sull'accaduto è la polizia di Stato, il caso è in mano alla squadra mobile che dovrà chiarire la dinamica dei fatti. In casa quando è successo l'incidente era presente anche la giovane madre della minore.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA