A Bologna cena di solidarietà per le scuole alluvionate

Una cena di solidarietà per le scuole della Romagna e del Bolognese che hanno subito danni a causa dell'alluvione dello scorso maggio. A organizzarla sono il comitato Unicef e le Cucine Popolari di Bologna: l'appuntamento è venerdì 13 ottobre alle ore 20 in via del Battiferro 2a a Bologna, sede delle Cucine Popolari.

Il menù è composto da due primi, due secondi, dolci e frutta al costo di 25 euro, con prenotazione obbligatoria; il ricavato andrà a sostenere la ripartenza della scuola materna paritaria Madonna della Fiducia, a Fornace Zarattini e l'Istituto Comprensivo Felice Foresti a Conselice, entrambi nel Ravennate; nel Bolognese il contributo solidale è destinato all'Istituto comprensivo di Borgo Tossignano. La cena sarà allietata da uno spettacolo di burattini. "Insieme si può fare tanto e soprattutto possiamo contribuire alla ricostruzione delle scuole per garantire un futuro migliore ai nostri piccoli e grandi studenti. Vi invitiamo a partecipare numerosi", commenta il presidente di Unicef Bologna Raffaele Pignone.

Come ricorda una nota di Unicef, infatti, non tutte le scuole alluvionate hanno riaperto con l'inizio di questo nuovo anno scolastico: "per gli istituti maggiormente colpiti è stato necessario trasferire i ragazzi temporaneamente in plessi diversi o all'interno di centri sociali e altri edifici. C'è ancora molto lavoro da fare per far funzionare a pieno regime le scuole e riportarle alle condizioni pre-alluvione". Lo scorso marzo Unicef aveva già promosso una cena solidale sempre in collaborazione con le Cucine Popolari, a favore in quell'occasione di alcune scuole in Ucraina; erano stati raccolti circa 1.650 euro, donati alle scuole dell'Associazione Italia-Ucraina di Bologna.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA