Oksana Lyniv dirige la Trilogia Romana al Festival Respighi

La prima edizione del Festival Respighi Bologna si conclude il 3 ottobre alle 20.30 all'Auditorium Manzoni con i tre brani più celebri del compositore, Le fontane di Roma, I pini di Roma e Feste romane, affidati alla bacchetta di Oksana Lyniv sul podio dell'Orchestra del Teatro Comunale, della quale dallo scorso anno è direttrice musicale.

Il trittico sinfonico respighiano immortala la città eterna come nessuno mai nella storia della musica: scritti tra il 1916 e il 1928, i tre poemi sinfonici consacrarono il prolifico Respighi alla fama internazionale.

"Respighi ha creato tre brani capaci, ciascuno attraverso uno specifico argomento, - spiega Oksana Lyniv - di raccontarci qualcosa della storia, della mitologia e della natura italiana.

Trovo esaltante che il compositore utilizzi la musica per riflettere su particolari temi, non soltanto descrivendo una storia, ma esprimendola anche attraverso le proprie emozioni.

Per questo a fine agosto ho compiuto un viaggio a Roma per captare quelle speciali sensazioni soggettive, nei luoghi e nei momenti esatti specificati in partitura, per poterle ricordare e associare durante l'esecuzione".

Da questo viaggio, Oksana Lyniv ha tratto un video, visibile su YouTube, che conduce il pubblico al cuore della Trilogia Romana, fra immagini della città eterna, utili notizie storiche e riflessioni.



