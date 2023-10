Nuova aggressione sessuale in strada a Bologna, arrestato 22enne

Un'altra aggressione sessuale in strada a Bologna. Dopo la vicenda della giovane pesantemente molestata da due minorenni migranti in zona universitaria, questa volta, la notte del primo ottobre sotto i portici di via Amendola, non lontano dalla stazione, la vittima è stata una cinquantenne senza fissa dimora. È stata lei stessa a chiamare i carabinieri che hanno arrestato un 22enne marocchino, richiedente asilo, per violenza sessuale. La telefonata alla centrale operativa è arrivata intorno alle 2.30. Due pattuglie sono arrivate e hanno trovato il giovane che stava bloccando a terra la donna. Alla vista dei militari lei ha chiesto aiuto: uno allora ha inseguito l'aggressore e lo ha bloccato. Lei ha riferito che, mentre stava dormendo, si è accorta che il 22enne le si era disteso accanto e aveva iniziato a molestarla, insistendo per un rapporto sessuale. Assistita dal 118, ha rifiutato di andare al pronto soccorso. Il 22enne, richiedente protezione internazionale da maggio 2023, è stato dichiarato in arresto. Su disposizione della Procura di Bologna, è stato portato in carcere.

