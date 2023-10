Iso600, Festival della fotografia istantanea a Bologna

Oltre 30 artisti da tutto il mondo, workshop e presentazioni, daranno vita al festival della fotografia istantanea Iso600, dal 6 all'8 ottobre alla Galleria Fotografica Paoletti di Bologna, in strada Maggiore. Gli artisti sono legati da un mezzo comune, la Polaroid: l'evento nasce nel 2011 a Milano dalla volontà di Alan Marcheselli e Carmen Palermo, come festival della fotografia istantanea italiana, e il nome prende spunto dalla pellicola Polaroid denominata 600 dal suo valore Iso. Il Festival si compone di una personale assegnata tramite premiazione (premio portfolio), della collettiva principale dove gli artisti presentano una selezione di quattro immagini in originale e di diversi eventi tra cui la 'polawalk', dove un tutor, Paolo Ferruzzi, accompagnerà i partecipanti in una passeggiata fotografica con la complicità di una modella, Martina Sacchetti. Iso600 - spiegano i promotori - "nasce e cresce con lo scopo di divulgare e condividere la passione per la fotografia istantanea, per portare in mostra immagini che sono a tutti gli effetti pezzi unici e irriproducibili e per far conoscere un mondo analogico e magico che da oltre 70 anni affascina e incuriosisce".



