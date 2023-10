Giacomo Ponti è il nuovo presidente del gruppo

Giacomo Ponti, già amministratore delegato del gruppo Ponti, è stato nominato presidente. Giacomo riceve il testimone da Cesare Ponti, entrato in azienda nel 1965 e presidente dal 2011. Lo comunica l'azienda, riferendo che la nomina è avvenuta nel corso del Consiglio d'amministrazione di luglio. Il Cda di Ponti, azienda familiare attiva dal 1787 e guidata oggi dalla nona generazione, ha nominato Cesare Ponti e Lara Ponti vicepresidenti del gruppo.

"Il mio sentito ringraziamento - ha dichiarato il nuovo presidente - va a mio papà Franco e a mio zio Cesare, che hanno guidato la società con passione e lungimiranza per tanti anni: sono stati e sono un esempio a cui ispirarsi e rimangono un punto di riferimento per me e per tutti i nostri collaboratori.

Esprimo inoltre la mia riconoscenza nei confronti di mia cugina Lara e di tutti i membri del nostro Cda che mi hanno dato fiducia e hanno scelto di nominarmi al vertice della nostra meravigliosa comunità di lavoro".

"Dopo dodici anni trascorsi alla presidenza dell'azienda, ho ritenuto che fosse giunto il momento di lasciare il mio posto alla generazione che oggi la gestisce in prima persona - ha commentato il presidente uscente Cesare Ponti -. Giacomo e Lara, ormai da anni, conducono Ponti al raggiungimento di obiettivi sempre più ambiziosi, tenendo alta l'identità aziendale e i nostri valori. A loro vanno i miei auguri per le sfide di cui saranno protagonisti negli anni a venire".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA