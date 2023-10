Catalina Vicens inaugura i concerti a San Colombano

Concerti, conferenze, masterclass, visite speciali e pomeriggi musicali commentati: la prima parte della stagione del Museo San Colombano, sede della collezione di strumenti musicali antichi donati dall'organista e musicologo bolognese Luigi Ferdinando Tagliavini, inaugura l'11 ottobre alle 20.30, con un concerto per clavicembalo solista della conservatrice della collezione, Catalina Vicens. Il programma del nuovo cartellone di eventi mette al centro il tema dei dialoghi.

"La musica in San Colombano - ha spiegato Catalina Vicens alla presentazione - si conferma come una risorsa unica e insostituibile per aprirsi al 'dialogo', inteso come occasione di confronto tra musicisti, ma anche tra artisti e territorio, tra diverse culture e tra diverse arti e forme espressive". La stagione proseguirà col clavicembalista franco-americano Skip Sempé (9/11) e con Hopkinson Smith (6/12), considerato il "supremo poeta del liuto" dalla rivista Gramophone.

I concerti dei due artisti saranno preceduti da una passeggiata musicale, che è la novità di quest'anno: vi sarà cioè l'opportunità di partecipare a una visita privata al museo in compagnia di questi maestri, in dialogo con Catalina Vicens e con altri esponenti del panorama musicale. A novembre, in occasione della Festa della Musica, quattro giornate, dal 22 al 25, con concerti, incontri online e masterclass. A fine ottobre, per il pubblico dei musicisti professionisti, il convegno internazionale di musicologia e le masterclass su strumenti a tastiera tardo-medievali. Inoltre, ogni terzo mercoledì del mese, gli studenti delle classi di musica antica dei Conservatori terranno dei Pomeriggi musicali commentati, aperti alle scuole di Bologna e al pubblico desideroso di approfondire la storia degli strumenti e della musica. Infine, giovedì 14 dicembre, il concerto di Natale con Fabio Tricomi e Fabiana Ciampi. Tutti i concerti sono a ingresso gratuito.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA