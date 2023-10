Urtate da un treno, due persone ferite nel Ravennate

Due persone - un uomo e una donna - sono rimaste ferite ieri notte nella stazione ferroviaria di Castel Bolognese, nel Ravennate, dopo essere state urtate da un treno merci di passaggio. Tutto - secondo quanto riportato dalla stampa locale - si è verificato sulle 21.30 quando, per cause al vaglio della Polfer, mentre si trovavano vicino ai binari, i due sono stati urtati dal convoglio in transito. La donna è ora ricoverata in Rianimazione con prognosi riservata mentre all'uomo è stata assegnata una prognosi di una ventina di giorni.



