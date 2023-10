Spento incendio in ditta nel Modenese, campionamenti Arpae

Spento l'incendio nella tarda mattinata - dopo un intervento iniziata nel pomeriggio di ieri dai Vigili del Fuoco e protratto sino ad oggi - i risultati delle analisi di Arpae saranno diffusi appena disponibili. Lo comunica la stessa Arpae che ha posizionato gli strumenti per la rilevazione di inquinanti alla luce del rogo divampato alla CaRe, azienda di Fossoli di Carpi attività di selezione e trattamento di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata da avviare a recupero.

Le fiamme - che si sono levate poco prima delle 17 - hanno interessato circa 250 tonnellate di plastica proveniente dalle isole ecologiche, già pronta e confezionata in balle. Sul posto i tecnici di Arpae hanno effettuato alcuni campionamenti istantanei degli inquinanti tipici della combustione nelle immediate vicinanze dell'impianto, sottovento, utilizzando strumentazione a lettura diretta, evidenziando la presenza di Cov a valori contenuti e concentrazioni inferiori ai limiti di rilevabilità per gli altri parametri. Sono stati posizionati strumenti per la misurazione di inquinanti in diversi punti sulla base della possibile ricaduta dei fumi presso le abitazioni più vicine, a Fabbrico, Novi, Rovereto, Carpi e Modena (quest'ultimo come punto di confronto). È stato inoltre installato un campionatore ad alto volume (per la rilevazione di diossine e furani) nel cortile delle scuole di Fossoli.



