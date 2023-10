Molesta 14enne alle giostre, denunciato per violenza sessuale

Un cittadino marocchino di 21 anni è stato denunciato dai Carabinieri di San Giorgio di Piano, nel Bolognese, con l'accusa di violenza sessuale aggravata. Il giovane, incensurato e residente in provincia di Bologna, la sera del 23 settembre scorso avrebbe molestato una 14enne che si trovava alle giostre della "Sagra di San Luigi Gonzaga" nel comune emiliano Stando al racconto della giovane - che si trovava in compagnia di alcune amiche - verso le 21.30 sarebbe stata afferrata per un braccio, dopo essere stata molestata pesantemente, da un ragazzo più grande e trascinata verso il cimitero. Una mossa che non era passata inosservata: l'intervento di alcuni passanti ha costretto il ragazzo a liberare la ragazzina.

Riuscita a fuggire la 14enne ha telefonato alla madre che, subito giunta sul posto, ha chiamato i Carabinieri. Attivate le ricerche, i militari di san Giorgio in Piano - coordinati dalla Procura della Repubblica di Bologna - hanno identificato, qualche giorno dopo, il 21enne, denunciato con l'accusa di violenza sessuale aggravata.



