Aggressione sessuale a Bologna, fermati due minorenni

Sarebbero stati individuati e fermati due minorenni stranieri per l'aggressione sessuale ai danni di una donna, avvenuta nella notte tra giovedì e venerdì in centro a Bologna, via Belle Arti, zona universitaria. La giovane stava rientrando a casa dopo il lavoro quando è stata bloccata dai due. Uno dei due l'avrebbe sbattuta a terra, mentre l'altro ha tentato di molestarla. A questo punto gli aggressori avrebbero notato di essere visti da alcuni passanti e sarebbero fuggiti, mentre i testimoni hanno chiamato subito i carabinieri.

Le indagini dei carabinieri, condotte nel riserbo e coordinate dalla Procura per i minorenni, si sarebbero quindi indirizzate sui due, ospiti di una comunità per minorenni migranti. Nelle prossime ore è in programma la convalida del provvedimento, davanti al tribunale minorile.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA