Nato senza mano lancia una raccolta fondi per la protesi

Nato senza la mano destra ha lanciato sulla piattaforma GoFundMe una raccolta fondi per riuscire ad acquistare una protesi del costo 40mila euro. Protagonista dell'appello, nei giorni scorsi, Michele Bertolini diciottenne di Maranello, nel Modenese, deciso a realizzare il suo sogno. Oggi sulla stessa piattaforma - dove aveva fissato il target della raccolta a 20.800 euro - festeggia il conseguimento del traguardo. "Obiettivo raggiunto!!! - scrive - Grazie di cuore sono felicissimo :)".

Al pomeriggio di oggi, dopo che la sua storia è stata raccontata sulla stampa locale e nazionale, sono piovuti su GoFundMe, 27.166 euro frutto di 299 donazioni, la più cospicua, versata da un donatore anonimo, di 10.000 euro. "Visto che mi piacerebbe aiutare tutti gli altri a realizzare i loro sogni - aggiunge Michele - la campagna rimane aperta e contribuirà ad avviare altre raccolte fondi per acquistare protesi bioniche ad altre persone che vorrebbero acquistarla". E, ha aggiunto, in un video messaggio, "questo per me è un inizio, un nuovo inizio" Il 18enne modenese, che su GoFundMe aveva postato anche un video intitolato 'Una mano per il sogno di Michele' dopo varie ricerche, che lo hanno portato a prendere contatti anche con il Regno Unito, aveva trovato un'azienda di Lecce, la BionIt Labs, che ha realizzato una mano artificiale adatta a lui. "Appena c'è stata la possibilità - spiegava il giovane alla stampa locale - approfittando di una vacanza in Salento, sono andato a provare la mano artificiale: era perfetta". Il ragazzo che sogna di diventare ingegnere, ha svolto anche uno stage nell'azienda di Lecce trovando "un ambiente di lavoro eccezionale". Ora, con le donazioni giunte, il sogno di Michele sembra essere più vicino a realizzarsi. "In futuro - aveva concluso Bertolini - voglio iscrivermi alla facoltà di Ingegneria meccanica. La prima cosa che farò una volta laureato sarà progettare una nuova mano per il mio corpo e lavorare per aiutare tutte le persone che sono nella mia situazione".



