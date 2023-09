Annunciato il Festival Verdi 2024, apre il Macbeth francese

Macbeth in versione francese, La battaglia di Legnano, Un ballo in maschera e Attila: quattro opere, la nuova sezione di concerti, installazioni, performance, intitolata Ramificazioni, insieme alla Messa da Requiem e al Gala Verdiano, costituiscono la struttura del XXIV Festival Verdi di Parma e Busseto, in programma dal 21 settembre al 21 ottobre del 2024. Come di consueto, la manifestazione inaugura con la Verdi Street Parade.

Si tratta solo di una anticipazione del Festival verdiano annunciate dal sovrintendente Luciano Messi e dal direttore artistico Alessio Vlad. Il programma dettagliato sarà presentato il prossimo 14 dicembre.

I nuovi allestimenti delle opere saranno in scena al Teatro Regio: Macbeth" il 26 settembre, 6, 13 e 17 ottobre, e La battaglia di Legnano è in calendario invece il 29 settembre, 4 e 20 ottobre. Al Teatro Giuseppe Verdi di Busseto si potrà assistere a Un ballo in maschera (27, 28 settembre, 5, 12, 18 ottobre). Al Teatro Magnani di Fidenza "Attila" nella sola forma di concerto il 3 e 11 ottobre.

Anche per la prossima edizione del Festival si rinnovano e rinsaldano le collaborazione con La Fondazione Toscanini e la sua orchestra, con il Coro del Teatro Regio di Parma preparato da Martino Faggiani (il coro parmigiano è una cooperativa di artisti indipendente dal Regio), con il Teatro Comunale di Bologna e i suoi complessi artistici, e s'intensifica la collaborazione scientifica con l'Istituto Nazionale di Studi Verdiani. Giunge poi alla IX edizione la rassegna Verdi Off, realizzata dal Teatro Regio con il Comune di Parma e con il sostegno dell'Associazione Parma, io ci sto!, che apre il Festival con la Verdi Street Parade insieme alla Verdi SPIP Parade e che prosegue con un ricco calendario di appuntamenti, tra concerti, mostre, installazioni, incontri, progetti speciali, coinvolgendo artisti e associazioni del territorio, per stimolare, creare e condividere un'atmosfera festosa che abbracci chi vive e chi visita le terre del Maestro in occasione del Festival Verdi.



