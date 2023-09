Smog: tornano le limitazioni al traffico in Emilia-Romagna

Tornano da domenica, con l'inizio di ottobre, le misure antismog in Emilia-Romagna previste dal piano per la qualità dell'aria. In tutti i comuni di pianura stop ai diesel fino all'euro 4 compreso, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30, con alcune eccezioni nei territori colpiti dall'alluvione. La limitazione ai diesel fino a euro 4 compreso si estendono a tutti i 207 Comuni di pianura, passando dal 53% al 91% della popolazione regionale. Per i benzina stop fino agli euro 2 compresi.

Le misure emergenziali scatteranno nel caso si preveda il superamento dei limiti delle Pm10 per tre giorni consecutivi.

Continua ad essere valido il divieto di utilizzo di impianti di riscaldamento a legna fino a 3 stelle comprese, se in casa c'è un impianto alternativo. In caso di sforamento ci sarà anche l'obbligo di abbassare il riscaldamento da 19 a 17 gradi. Le misure saranno in vigore fino al 30 aprile.

Sul sito www.liberiamolaria.it si possono trovare tutti i dettagli.



