Sciopero aeroporti, a Bologna cancellati circa 50 voli

Sono almeno una cinquantina i voli cancellati all'aeroporto Marconi di Bologna a causa dello sciopero generale del settore proclamato fra le 13 e le 17.

Trenta sono i voli in partenza cancellati, quasi tutti quelli che rientrano nella fascia dello sciopero. Almeno una ventina, con la situazione in aggiornamento, gli aerei in arrivo che non atterreranno.

Lo sciopero è stato indetto dai sindacati dei trasporti Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto aereo e dai sindacati di base Usb e Cub. I lavoratori protestano per il mancato rinnovo del contratto nazionale, scaduto nel 2017.





