Ruote nella Storia di Aci approda a Forlì-Cesena

Ruote nella Storia il prossimo 30 settembre toccherà i luoghi della Provincia di Forlì-Cesena. A fare da cornice i paesaggi delle colline Forlivesi e poi Ronco, San Martino, Castrocaro, Dovadola, Rocca S. Casciano, passo centro forche e Galeata.

A rendere possibile la manifestazione l'impegno dell'Automobile Club Forlì-Cesena, presieduto da Gabriele Focacci e diretto da Stefano Zilla.

"In piena ottemperanza allo spirito di Ruote nella Storia - evidenziano in una dichiarazione congiunta il presidente Focacci e il direttore Zilla - siamo lieti di presentare la terza edizione della manifestazione organizzata dall'Automobile Club Forlì-Cesena. Nonostante i recenti e sconvolgenti eventi atmosferici avvenuti nella nostra zona geografica, l'Automobile Club, pur spostando la data della manifestazione, non ha voluto rinunciare ad un appuntamento che sta diventando sempre più importante tra i tanti appassionati della Provincia. Proprio a ricordo della situazione tragica vissuta, abbiamo voluto conservare, su tutto il materiale, la data iniziale scelta.

Anche quest'anno, andremo alla ricerca di luoghi e memorie storiche, a volte purtroppo dimenticati nei nostri territori.

Ringraziamo per l'opportunità e la consueta fattiva collaborazione".

Tante le auto storiche attese per questa giornata, tra cui una Fiat 1500 Cabriolet, una Lancia Flavia, una Dophine, un'Automobile Primula, diverse Autobianchi A 112, una Fiat 124, una Sport Spider, una Jauguard XJS e una Subaru.

Tra le tante visite quella presso l'Abbazia di Sant'Ellero, struttura romanica situata sulla sommità del colle che domina Galeata, la visita a Rocca San Casciano che sorge nella media valle del fiume Montone, a 30 km da Forlì e 40 km da Cesena.





