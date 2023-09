Paolo Nori e La libertà apre stagione al Teatro di Casalecchio

I grandi nomi della scena, il teatro di parola, che lambisce poesia e letteratura, la musica, la danza e un San Silvestro speciale da festeggiare in comunità: sono gli ingredienti della stagione multidisciplinare 2023/24 del Teatro Comunale "Laura Betti" di Casalecchio di Reno, gestito da Ater Fondazione, che ha da poco rinnovato i vertici.

Un percorso che mette in fila parole chiave importanti come libertà, amore e tempo. Inaugura la stagione, il 17 novembre alle 21, nell'ambito della XVII edizione di Politicamente Scorretto, lo spettacolo scritto e interpretato da Paolo Nori, La libertà. Primo episodio, "un discorso sulla Libertà che, partendo da un principio e passando poi da uno svolgimento, sia in grado di giungere ad una conclusione, che sia quindi in qualche modo finito, o definitivo, non è possibile", spiega lo scrittore, impegnato per la prima volta come attore e musicista.

Il 9 ottobre e il 6 dicembre torna Marco Paolini, prima per ricordare la tragedia del Vajont dopo 60 anni, e poi con Antenati. The grave party, uno spettacolo che ripercorre l'evoluzione della nostra specie, attraverso l'incontro immaginato con i nonni dei nonni. Il 31 dicembre torna anche il Capodanno di Comunità con il casalecchiese Franz Campi e il bolognese Giorgio Comaschi e il loro Canzoni da mangiare. La musica di Frida Bollani Magoni, figlia d'arte ormai maggiorenne, arriva, invece, il 12 gennaio assieme al suo painoforte. Mentre il 26 tocca a un'altra protagonista della scena contemporanea, Marta Cuscunà con Corvidae. Sguardi di specie, la serie tv scritta per il programma di Rai 3 La Fabbrica del Mondo.

Mariangela Gualtieri porta in scena, il 16 febbraio, Il quotidiano innamoramento, un rito sonoro che dà voce ai versi di Quando non morivo, ultimo suo libro pubblicato da Einaudi. E ancora, il 2 marzo, César Brie con Re Lear è morto a Mosca; l'appuntamento di danza con Ambra Senatore e il suo Col tempo (15/3); Cirano deve morire, spettacolo concerto di Leonardo Manzan (23/3). Chiusura di stagione, il 12 aprile, con l'ironico e amaro Stasera sono in vena di Oscar De Summa. Non mancheranno Sciroppo di Teatro per i più piccoli e un focus su Don Milani dedicato alle scuole.



