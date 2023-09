Marelli: Schlein, con lavoratori per evitare chiusura

"Siamo con voi nella richiesta che venga ritirata la chiusura dello stabilimento Marelli di Crevalcore, va salvaguardato questo sito produttivo in questo territorio, perché vuol dire anche salvare le competenze e i saperi che voi avete e che sono fondamentali per una politica industriale che troppo a lungo è mancata in questo Paese e che dobbiamo costruire". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, ai lavoratori della fabbrica nel Bolognese, che ha incontrato questa mattina.

"Non ci sono scuse - ha aggiunto Schlein - ci sono le risorse del Pnrr che vanno in questa direzione e ci sono anche altre risorse importanti".

La segretaria del Pd si rivolge "anche al governo: ci sono 6 miliardi sull'automotive - sottolinea - che il governo precedente aveva già messo a disposizione. E bisogna decidere come farlo. La risposta viene da Crevalcore, viene dalla vostra lotta quotidiana. Quelle risorse vanno messe a supporto di questa filiera. Una filiera che adesso non ha un problema di produzione, quindi si tratta di una scelta politica da parte della proprietà che guarda esclusivamente al margine di profitto ed è inaccettabile che avvenga sulla pelle di 229 lavoratori".

"Su questo bisogna alzare la voce - conclude Schlein - e avere il coraggio di guardare indietro: se siamo arrivati qui evidentemente sono mancati gli investimenti che servivano, adesso non è troppo tardi per farlo".



