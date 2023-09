Incidente in A1 nel Parmense, un morto e un ferito grave

E' di un morto e un ferito grave, ricoverato in Rianimazione all'Ospedale 'Maggiore' di Parma il bilancio dell'incidente - che ha visto coinvolti un autoarticolato, un autocarro e un pullman - avvenuto in mattinata sull'autostrada A1 all'altezza all'altezza del chilometro 82, vicino ad Alseno nel Parmense, in direzione Milano. L'Autostrada del Sole è chiusa in entrambe le direzioni, fra Fiorenzuola e Fidenza per permettere i soccorsi: sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando di Parma, la Polizia Stradale e i sanitari del 118 con ambulanze e automediche e l'elisoccorso decollato, a quanto appreso, da Parma e Brescia. All'interno del tratto chiuso si registrano ancora 2 km di coda, con una corsia aperta per farla lentamente defluire. Chi viaggia in direzione di Milano, deve uscire a Parma, dove si registrano 5 km di coda e può rientrare a Fiorenzuola dopo aver percorso la strada statale 9 Via Emilia. In direzione Bologna l'uscita è quella di Fiorenzuola. Pesanti ripercussioni si stanno creando anche agli altri caselli nord-emiliani dell'A1.



