Il festival di Porretta Terme con omaggi a Benigni e Andò

Si svolgerà dal 2 al 10 dicembre la 22/a edizione del festival di Porretta Terme, realizzato dall'associazione Porretta Cinema, con la direzione artistica di Luca Elmi. Immagine di quest'anno un ritratto di Roberto Benigni, in un suggestivo bianco e nero, firmato da Luciana Mulas. La 22esima edizione del Festival del cinema di Porretta dedica un'inedita mostra alla fotografa, testimone del panorama culturale dagli anni '70 agli inizi del nuovo millennio, attraverso i suoi ritratti. Teatro, arte, moda e cinema: il lavoro di Luciana Mulas, omaggiato per la prima volta in una mostra personale sull'arte cinematografica, racconta un'epoca attraverso lo sguardo di una donna che ha votato la sua vita alla fotografia. La locandina svela, in secondo luogo, il protagonista de La Prima Volta di… Proprio a Roberto Benigni, tra le icone del cinema e della cultura italiana, è dedicata la sezione riservata agli esordi di registi di fama internazionale, con la proiezione di Tu mi turbi. La commedia opera prima, che quest'anno celebra il suo 40esimo anniversario, è divisa in quattro episodi che Benigni oltre a dirigere interpretò al fianco di Nicoletta Braschi. Tu mi turbi sarà proiettato con copia in 35mm grazie alla collaborazione del Centro Sperimentale di Cinematografia.

Tra gli ospiti più attesi di questa edizione, il regista Roberto Andò, a cui il festival dedica la sua retrospettiva. Oltre alla proiezione di quattro titoli firmati dal regista siciliano, tra cui il suo ultimo La Stranezza, il regista terrà una lezione agli studenti di Porretta sul rapporto tra cinema e teatro. Il Festival di Porretta, in linea con la Mostra Internazionale del Cinema Libero del 1960, dal quale è nata, si compone di sezioni e momenti volti a promuovere la cultura cinematografica presso il territorio e le giovani generazioni. Si parte con il Concorso fuori dal giro, giunto alla XI edizione, che quest'anno vede in competizione sei pellicole nazionali di qualità. Unicum del suo genere è il Premio Nazionale Elio Petri, fiore all'occhiello del festival dedicato al grande regista in cui convergono l'impegno della Fondazione Cineteca di Bologna, della famiglia e della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del MIC.



