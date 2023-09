Elisa e Manuel Agnelli tra i premiati al Mei di Faenza

Elisa, Manuel Agnelli, Dolcenera, Omar Pedrini, Statuto, Gang e Savana Funk sono tra gli artisti che parteciperanno all'edizione 2023 del Mei-Meeting delle etichette indipendenti in programma a Faenza (Ravenna) dal 6 all'8 ottobre. La rassegna, ideata e coordinata da Giordano Sangiorgi, è dedicata quest'anno a Giovanbattista Cutolo, il giovane musicista ucciso a Napoli.

Il Mei si aprirà il 6 ottobre in Piazza del Popolo, alle 19, con il Premio Arte Tamburini, la prima donna che registrò su disco 'Romagna mia' del maestro Secondo Casadei nel 1954: giunto alla quinta edizione, il premio è stato assegnato a Roberta Cappelletti, con la sua orchestra, per i trent'anni di carriera e al trio al femminile delle Emisurela, giovane formazione di liscio faentino. Il 7 ottobre alle 16.30 Elisa ritirerà il Premio alla Carriera nel Salone dell'Arengo e ripercorrerà i momenti salienti della carriera, poi in Piazza del Popolo sarà presentato il libro "Faenza, tieni botta! - racconti, poesie e pensieri sull'alluvione del maggio 2023", un volume collettivo di 49 autori il cui ricavato verrà devoluto all'istituzione faentina. Dalle 18 sul Palco Centrale del Mei si esibiranno i Savana Funk, vincitori del Premio Migliori Artisti Emergenti; i Nobraino, che ritireranno il Premio alla Carriera; Lucio Corsi, Targa Mei Migliore Artista Indipendente dell'anno; Dolcenera, premio Onda Rosa Indipendente per i vent'anni di carriera; Statuto e Gang, premiati per i 40 anni di carriera; Omar Pedrini, Etta, Lorenzo Lepore, La Noce, Berardi, Altrove, Analogic, Hernandez & Sampedro. Manuel Agnelli, che riceverà il Premio StraMei, salirà sullo stesso palco alle 19 di domenica.

Nel ricco programma anche le proposte live di giovani artisti, presentazioni di libri e dischi, convegni e seminari, la Fiera del Disco, masterclass, corsi e approfondimenti per artisti indipendenti.



