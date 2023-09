Serie A: Genoa-Roma 4-1

Il Genoa si impone 4-1 sulla Roma nel match che chiude la sesta giornata di serie A. I rossoblù prendono il vantaggio nel primo tempo grazie alle reti di Gudmunsson all'inizio e Retegui nel finale dopo il momentaneo pareggio di Cristante. Josè Mourinho alza il baricentro della sua squadra che però subisce ancora le reti di Thorsby e Messias.

Due pareggi nella altre due partite odierne: 1-1 per Frosinone-Fiorentina e 0-0 in Monza-Bologna. Allo Stirpe, meglio i viola nel primo tempo, che dopo varie occasioni vanno in vantaggio con Nico Gonzalez. Nella ripresa il Frosinone trova il pari con il primo gol di Soulè. Per i laziali è il quinto risultato utile consecutivo, mentre la Fiorentina affianca Napoli e Lecce. Più indietro stazionano Monza e Bologna, entrambe al terzo pareggio consecutivo. Ritmi bassi e tanta tattica frenano le due squadre e nel secondo tempo affiora il nervosismo, con falli, cartellini e l'espulsione per proteste di Saelemaekers.



