"Marelli ha deciso di non ritirare la procedura e di andare avanti con la chiusura dello stabilimento di Crevalcore". Lo hanno detto i sindacati al termine dell'incontro in Regione Emilia-Romagna con i vertici dell'azienda e le istituzioni. I vertici di Marelli, lasciando la sede della Regione, non hanno rilasciato alcun commento.

