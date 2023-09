L'Italia come un teatro, il padiglione per Expo Osaka 2025

Un grande portico con all'interno un teatro, "luogo dell'immaginazione". È "un'immagine molto classica" quella del padiglione Italia all'Expo 2025 di Osaka in Giappone, disegnato dall'architetto Mario Cucinella, che ha presentato il progetto elaborato con il team del suo studio Mca al Cersaie a Bologna.

Dopo i saluti di Giovanni Savorani, presidente di Confindustria Ceramica - che ha richiamato alla necessità di "un piano casa forte e veramente pragmatico" per l'Italia - e quelli dell'ad di Mondadori Media, Carlo Mandelli, e di Gilda Bojardi, direttrice del Sistema Interni e ideatrice del Fuorisalone milanese, Cucinella ha spiegato lo spazio "è piaciuto molto ai giapponesi".

Il Padiglione Italia sarà completamente smontabile e in parte realizzato in legno. Lo spazio propone al resto del mondo un modello di città ideale. "È un tema complicato - spiega Cucinella - ed ha una lunga storia. Nasce nel Rinascimento, e l'abbiamo realizzato ad Urbino, a Pienza, a Palmanova" e nel 1700 a "Grammichele, Avola e Noto". Con l'industrializzazione, a fine '800 è stata la volta della città operaia di Crespi d'Adda, di Sesto San Giovanni, mentre negli anni '20 sono state costruite "Sabaudia, Carbonia, l'Eur" e successivamente "Gibellina dopo il terremoto". Un lungo excursus, che si conclude con le immagini di Superstudio, e che verrà rappresentato all'interno del padiglione, dove troveranno posto anche spazi polifunzionali e un auditorium. Sul tetto, infine, ci sarà "un giardino che sembra un po' un labirinto e ricorda i giardini all'italiana", con tanto di opere d'arte nascoste nel verde.

Sarà un'immersione nel gusto e nell'eccellenza italiana, assicura l'ambasciatore Mario Andrea Vattani, commissario generale per l'Italia ad Expo 2025 Osaka. "L'80% del pubblico sarà giapponese e la maggior parte è proveniente dall'Asia", spiega Vattani che invita a "portare il timone sull'alta tecnologia e sulla ricerca" italiane.



