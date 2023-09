La Coop arriva in centro a Rimini, inaugurato un nuovo super

E' stato inaugurato il primo punto vendita di Coop in centro a Rimini. Realizzato con un investimento di 900 mila euro, ha un'area di 291 metri quadrati e impiega 12 lavoratori.

Alla cerimonia di apertura di Coop piazza Ferrari, in via Cattaneo, hanno partecipato fra gli altri il sindaco Jamil Sadegholvaad, il presidente di Coop Alleanza 3.0, Mario Cifiello, e, la consigliera di amministrazione della Cooperativa, Sara Bianchi.

L'inizio di una giornata di festa che prevede anche un aperitivo con la musica rock-folk di Lorenzo Semprini ("Miami & The Groovers"), Massimo Marches e Gianluca Fabbri.

Il supermercato è pensato non solo per chi vive nel centro di Rimini, ma anche per i tanti turisti con anche piatti pronti, panineria e cibo adatto a uno spuntino veloce, come le insalate già pronte da gustare.

Il supermercato sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20, e la domenica dalle 9 alle 13.



