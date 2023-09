Gli Stati generali dell'immaginazione domenica a Bologna

Da un'idea di Massimo Carlotto e Patrick Fogli nascono gli Stati generali dell'immaginazione, una giornata per ragionare a 360 gradi sul mondo delle storie, di chi le scrive, le pubblica, le mette in scena, le filma, le disegna. Non un festival, non un'occasione di promozione personale, ma "un confronto vero e aperto fra chi ama le storie e non potrebbe vivere senza, un momento per dirsi chiaramente cosa sta succedendo, cosa si vorrebbe che accadesse, per parlare di realtà, speranze, desideri e, perché no, sogni".

L'appuntamento è per domenica 1 ottobre nella Cappella Farnese di palazzo d'Accursio, a Bologna.

La giornata sarà divisa in due parti. Dalle 10 alle 13.30 e dalle 15 alle 16 si alterneranno gli interventi dei relatori, con una modalità simile ai Ted Talks, un tempo fissato e identico per ognuno e un argomento. Fra gli ospiti Nicola Bonazzi, Luca Briasco, Onofrio Catacchio, Andrea Cotti, Tommaso De Lorenzis, Eliselle, Otto Gabos, Luisa Mattia, Fabiano Massimi, Giulia Passarini, Antonio Paolacci e Paola Ronco, Michele Rossi, Michele Vaccari, Valerio Varesi, Daniele Vicari, Simona Vinci. Dalle 16 alle 18 ci sarà spazio per la partecipazione del pubblico di lettori e spettatori: attraverso domande si cercherà di conoscerne i pensieri e i desideri, cosa si vorrebbe leggere, vedere e non viene trovato. L'unica cosa di cui non si parlerà è che cosa si sta scrivendo, disegnando, filmando.

La giornata di incontri è realizzata in collaborazione con l'associazione di promozione sociale delle scrittrici e degli scrittori di Bologna ScriptaBo e Biblioteca Salaborsa.

L'ingresso è gratuito e aperto a tutti.



