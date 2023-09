Thiago Motta recrimina sull'arbitraggio di Monza-Bologna, che ha portato all'annullamento della rete di Ferguson nella ripresa: "Non voglio pensare che gli arbitri vadano contro di noi, non penso", spiega il tecnico del Bologna. "Se lo pensassi, lo direi chiaramente. Ma l'attenzione giusta vorrei averla. Ci sono stati quattro episodi così in sei partite. Voglio avere il rispetto giusto, per i ragazzi e i nostri tifosi".



