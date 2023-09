Tentata truffa ad anziano, 'papà mi serve ricarica da 997 euro'

"Papà mi è caduto il cellulare in acqua, appena puoi scrivimi su whatsapp a questo nuovo numero". Recita così il messaggio di una tentata truffa ai danni di un anziano di 88 anni residente a Bologna, che non si è concretizzata solo perché l'uomo non è riuscito a fare il pagamento richiesto. Il raggiro prevedeva infatti che l'anziano effettuasse una "ricarica in tabaccheria di 997 euro, con il bancomat o con i contanti" alla figlia, che a causa del nuovo numero non poteva ad "accedere all'app della propria banca". L'88enne, non riuscendo a pagare i soldi richiesti dal truffatore, soldi che dovevano servire a risolvere un problema, ha anche contattato il nipote chiedendogli aiuto ed è stato quest'ultimo, insieme al padre, a capire che si trattava di una truffa. La famiglia presenterà denuncia alle forze dell'ordine.

