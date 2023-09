Sassuolo: Dionisi, vittoria che dà grande soddisfazione

"È una grande soddisfazione di squadra e di gruppo. Abbiamo confermato dopo la Juve la stessa determinazione in fase difensiva e personalità con la palla. Nel secondo tempo siamo cresciuti e l'Inter è calata, abbiamo tenuto la palla perché fare due tempi come il primo sarebbe stato difficile. Sapevamo di giocare contro la squadra nettamente più forte del campionato in questo momento. È servita una partita importante con episodi a nostro favore e con i giocatori che hanno fatto una partita importante". Così il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi ha commentato la vittoria contro l'Inter, ai microfoni di Dazn.

"Giocare con quattro attaccanti non è semplice contro l'Inter, merito dell'equilibrio che abbiamo mantenuto senza la palla.

Speriamo di poterci confermare, è la cosa che mi preme di più - ha aggiunto -. Non siamo mai riusciti a dare continuità bell'atteggiamento per tutto il campionato. Il gol di Berardi è pazzesco perché lo conoscono, è tornato quasi indietro per avere la traiettoria di tiro, ha fatto un gol incredibile. La cosa che vorrei migliorassimo è nel palleggiare, ma abbiamo quattro attaccante e tre sono verticali. Abbiamo cercato di cambiare qualcosa per mettere ragazzi con lo spirito giusto".



