Influenza, primo caso della stagione su un lattante

Ieri è stato identificato all'Università di Parma il primo caso di influenza (di tipo A) di Parma e d'Italia. Il paziente è un lattante di quattro mesi ricoverato in clinica pediatrica, diretta da Susanna Esposito, per febbre e inappetenza con un quadro clinico di bronchite asmatica. Lo comunica l'ateneo parmigiano. Le sue condizioni generali sono complessivamente discrete: il piccolo ha iniziato la terapia antivirale per via orale e sta progressivamente migliorando. La circolazione del virus influenzale è dunque iniziata. L'anticipo era atteso sulla base delle segnalazioni provenienti dall'emisfero australe.



