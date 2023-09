Festival di Internazionale torna a Ferrara dal 29 settembre

Torna dal 29 settembre al primo ottobre a Ferrara il festival di Internazionale, un weekend con giornalisti di tutto il mondo tra incontri, presentazioni, proiezioni, mostre e workshop. Saranno nuovamente presenti la giornalista Amira Hass per parlare del colonialismo israeliano in Palestina, il giornalista Evgeny Morozov che metterà in luce rischi e contraddizioni dell'intelligenza artificiale, la sociologa Francesca Coin e la giornalista Sarah Jaffe che discuteranno di come è cambiato il mondo del lavoro, il giornalista Gary Younge che affronterà il tema del razzismo partendo dal suo lavoro con Nelson Mandela fino a oggi.

Saranno invece per la prima volta a Ferrara il giornalista Keegan Hamilton che racconterà la recente diffusione di oppioidi sintetici negli Stati Uniti, la sceneggiatrice Francesca Manieri che spiegherà come decostruire il rapporto tra femminile e maschile attraverso il porno, lo storico Timothy Garton Ash che ripercorrerà la storia dell'Europa per capire le sfide del presente.

Torna Mondovisioni, rassegna di documentari curata da CineAgenzia: tra i titoli in anteprima italiana c'è Total trust, della regista Jialing Zhang, che mostra come in Cina la tecnologia sia uno strumento di controllo e di repressione del dissenso, mentre Seven winters in Tehran racconta la lotta per la giustizia delle donne in Iran e sarà presentato dalla regista Steffi Niederzoll. La sera del 29 settembre l'attrice Luisa Merloni porterà in scena uno spettacolo di stand up comedy sul patriarcato.

"Trenta parole per trent'anni di notizie da tutto il mondo" è il format della 17/a edizione, pensato per celebrare il compleanno del magazine, che dal 1993 ogni settimana porta in Italia il meglio della stampa straniera, con 170 ospiti da 25 paesi, per 180 ore di programmazione, con 115 incontri, 12 workshop e sei documentari.



