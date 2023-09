Calcio: Motta, "De Silvestri gioca, Saelemaekers cresce"

Thiago Motta deve fare i conti con gli infortuni di Lucumi e Posch in difesa: guai muscolari e un mese di stop per entrambi. Reparto arretrato da ridisegnare, quindi, alla vigilia di Monza, per il tecnico del Bologna, che però si gode la seconda miglior difesa della serie A, a fronte del quartultimo attacco: "Il problema vero sarebbe prendere tanti gol e farne pochi. Ad oggi abbiamo affrontato squadre importanti del nostro campionato, e ogni partita fa storia a sé.

Siamo concentrati sul Monza", ha raccontato l'allenatore italo-brasiliano. Possibile turn over anche tra centrocampo e attacco, a fronte dei cambi obbligati in difesa: "De Silvestri giocherà, El Azzouzi e Orsolini sono opzioni per domani", ha spiegato. De Silvestri al posto di Posch, El Azzouzi potrebbe prendere il posto di Freuler e Orsolini di Karlsson o Ndoye. Il tutto aspettando Saelemaekers: "Sta migliorando nella forma. E' arrivato con grande entusiasmo, si è inserito bene nel gruppo.

Vedremo domani se inizierà o parteciperà a gare in corso. E' un giocatore che è convinto di poter giocare dappertutto ed è una risorsa importante per la squadra".



