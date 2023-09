Da Kobe a Lebron e Belinelli, star in mostra a Bologna

Il profilo delle star internazionali del basket - da Kobe Bryant a Marco Belinelli, da Lebron James a Milos Teodosic passando dai parquet americani a quelli di casa nostra e delle Olimpiadi di Londra e Tokyo - sotto le Due Torri. Va in scena a Palazzo Poggi, nel cuore della cittadella universitaria, la mostra 'Basket Beyond Borders: dall'Nba a Bologna', frutto degli gli scatti di Matteo Marchi, fotografo della Virtus e già della Nba e della Fiba e inaugurata oggi nella prima giornata di Alma Mater Fest 2023, l'evento organizzato dall'Università di Bologna per accogliere la sua comunità studentesca alla vigilia del nuovo anno accademico.

Le immagini Matteo Marchi, autore che ha girato il mondo come fotografo della Nba e della Fiba e ora tornato in Emilia accompagneranno fino al 18 ottobre i passanti di Via Zamboni 33, in un viaggio fatto di tensione, sforzo, passione, fatica e perfezione del gesto.

La carriera di Marchi è partita da Imola ed è approdata a New York dove è stato fotografo ufficiale dei Knicks. Le sue foto, oltre ad essere esposte in un importante luogo di passaggio dell'Università, sono in vendita e il ricavato verrà devoluto alla Fondazione Ant che da 45 anni sostiene a domicilio chi ha bisogno di cure, grazie alle donazioni e alle opere di volontariato.

"Sono molto orgoglioso di vedere le mie foto esposte in uno dei palazzi storici dell'Università di Bologna - osserva Marchi - e sapere che chiunque di passaggio, tra questi corridoi, potrà ammirare il frutto del mio lavoro, mi gratifica enormemente".





