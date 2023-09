Anziana investita e uccisa da un'auto

È una donna di 84 anni, Filomena Cassano, la vittima di un incidente stradale avvenuto verso le 10.30 di mercoledì mattina in viale dei Mille a Porto Garibaldi, nel territorio di Comacchio. Secondo una prima ricostruzione, l'anziana - molto nota per essere stata la titolare, insieme al marito Giovanni Carli, del Piccolo Bar - stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stata travolta da un'automobile, condotta da un signore di 83 anni, anche lui di Porto Garibaldi.

Il conducente del veicolo pare non essersi accorto di aver investito la donna, che è stata trascinata per circa un centinaio di metri.

Sul posto, oltre ai soccorritori del 118 con un'ambulanza e un'automedica, sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno eseguiti i rilievi. La Procura ha disposto il trasferimento della salma all'Istituto di medicina legale per far effettuare un primo esame esterno, in attesa di valutare la necessità di una successiva autopsia. Con tutta probabilità verrà anche disposta una consulenza cinematica.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA