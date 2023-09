Teatri alleati per un progetto di regia under 35 di Bohème

I teatri d'opera della Lombardia si sono alleati con il teatro Regio di Parma, i teatri di Reggio Emilia e Opera Europa per trovare un progetto di regia firmato da un team creativo di under 35 per la Bohème che andrà in scena nella stagione lirica 2024-25.

Per questo hanno lanciato un bando aperto a team di massimo cinque creativi, maggiorenni e che non abbiano ancora compiuto 35 anni il prossimo 31 dicembre, per un progetto che includa regia, costumi, scene, luci ed eventualmente la coreografia.

I progetti dovranno essere presentati entro il 30 dicembre e il 16 febbraio una giuria internazionale nominata da Opera Lombardia renderà noti, al teatro Regio di Parma, i tre finalisti, che saranno riconvocati per la presentazione del progetto alla giuria il 4 marzo 2024.

L'opera con l'allestimento vincitore debutterà il 26 settembre 2024 al Teatro Sociale di Como; seguirà una tournée nella stagione 2024/2025 negli altri teatri di OperaLombardia (ovvero il Teatro Grande di Brescia, il Teatro Sociale di Como, il Teatro Ponchielli di Cremona e il Teatro Fraschini di Pavia) e nei teatri coproduttori (Teatro Regio di Parma, Iteatri di Reggio Emilia). Giovani saranno anche i protagonisti, che saranno i cantanti lirici vincitori del Concorso As.Li.Co.

Il bando è consultabile online sul sito operalombardia.it.





