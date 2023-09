Sospetto scafista fermato dalla polizia a Ravenna

Un cittadino di origine egiziana, di 23 anni, è stato fermato dalla polizia ravennate, sospettato di avere fatto da scafista per i 27 profughi giunti ieri sul porto di Ravenna su una nave di Emergency. Il giovane è stato bloccato dalla squadra Mobile al Cmp dell'ospedale di Ravenna dove erano in corso le operazioni di routine. A lui gli inquirenti sono giunti sulla base delle indicazioni di alcuni profughi che lo davano alla guida del gommone su cui sono stati recuperati. Il 23enne, difeso dagli avvocati Luca Orsini ed Eleonora Sgro, è stato condotto dalla Penitenziaria davanti al Pm di turno Stefano Stargiotti per essere interrogato.

