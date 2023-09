Ravenna Nightmare Film Fest, a novembre la 21/a edizione

Il Ravenna Nightmare Film Fest, appuntamento per gli amanti del cinema di genere, noir, fantasy, horror, thriller e ghost stories, torna dal 14 al 18 novembre, con un opening in programma sabato 11 novembre, al Palazzo del Cinema e dei Congressi e online su Nightmare Legacy-MYmovies One. Giunto alla 21/a edizione, il festival che indaga sul lato più oscuro del cinema - e che proprio per questo si intitola The dark side of movies - porta anche quest'anno sul grande schermo anteprime, cortometraggi e film adatti per qualsiasi età. In programma laboratori per studenti, masterclass per esperti e appassionati e serate con ospiti e film da trascorrere in compagnia del grande pubblico.

In collaborazione con Warner Bros, sarà presentata la versione director's cut di uno dei film più celebri di tutta la cinematografia horror, L'Esorcista di William Friedkin, di cui quest'anno si celebra il mezzo secolo di vita. Le celebrazioni continuano con un altro compleanno, quello di Videodrome del regista David Cronenberg, che compie 40 anni, restaurato in 4K nel 2022 da Arrow Films nel laboratorio Silver Salt. Altro appuntamento tradizionale è il Premio della Critica, con il patrocinio del Sindacato nazionale dei critici di cinema italiani (Sncci): tra i giurati il critico cinematografico Enrico Magrelli, la scrittrice Cristina Astori, il regista e sceneggiatore Roberto De Feo. Il Festival è ideato e organizzato da Start Cinema, cooperativa ravennate di promozione, diffusione, distribuzione, formazione e produzione dell'arte cinematografica, in collaborazione con il Comune di Ravenna-Assessorato alla Cultura e con il contributo di Regione Emilia-Romagna e Mic-Direzione generale Cinema e audiovisivo.





