Il Festival del Racconto è maggiorenne con Saviano e Sala

Il podcaster Pablo Trincia, la reporter Cecilia Sala, la scrittrice irlandese Catherine Dunne e la filologa spagnola Irene Vallejo, ma anche la lezione speciale di Roberto Saviano sul 'coraggio di raccontare'. Solo alcuni degli ospiti che dall'1 all'8 ottobre a Carpi, Campogalliano, Novi e Soliera, in provincia di Modena, prenderanno parte alla Festa del Racconto.

La manifestazione, come si legge nella presentazione di un evento che è giunto alla XVIII edizione, diventando così 'maggiorenne', vuole esplorare le diverse forme del racconto: quello scritto, quello orale, in musica o per immagini. In calendario anche il concerto di Vinicio Capossela, i reading di Fabio Stassi con Neri Marcorè e di Antonio Manzini con l'attore Tullio Sorrentino. In tutto sono previsti cinquanta eventi, gratuiti, in sei giorni.

"Più che mai quest'anno abbiamo voluto riportare le storie in primo piano, accogliendone tutte le versioni possibili - spiega Sonia Folin, direttrice scientifica della Festa - Abbiamo voluto lasciarci guidare da testi, voci, immagini, scoprire i nuovi luoghi in cui ci portano, e i tanti modi in cui lo fanno - romanzi e shortstories, quindi, ma anche reading, incontri con i podcaster, dialoghi fra autori (e fra libri) diversi, concerti, fotografie. Esplorare mondi, intrecciare storie è il titolo dell'edizione di quest'anno, ma è soprattutto un invito che rimanda al senso stesso della manifestazione. Non a caso si chiama Festa del Racconto: mettiamolo al centro, il racconto, e celebriamolo". A celebrare i diciotto anni della Festa del Racconto è il sindaco di Carpi Alberto Bellelli: "È un festival che abbraccia tutto il territorio dell'Unione Terre d'Argine e mi piace pensare che la cultura sia uno degli elementi alla base della costruzione di una identità forte e unica capace di mettere in rete le potenzialità e le opportunità dei nostri quattro comuni".



