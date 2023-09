Comandante carabinieri Rimini, 'periodo di tensioni sociali'

"Stiamo vivendo una stagione caratterizzate da forti tensioni sociali", ha detto il colonnello Ruggero Gerardo Rugge a margine della sua presentazione al territorio come nuovo comandante provinciale dei Carabinieri di Rimini. Ecco perché "il nostro impegno - ha aggiunto - deve essere indirizzato a rappresentare per tutta la collettività una presenza rassicurante e tangibile".

Quarantasei anni, di origini salentine, Rugge giunge nel capoluogo romagnolo dopo tre anni passati a Sarajevo come esperto di sicurezza. Prima ancora è stato comandante di Compagnia a Corsico e, nel 2016, a capo del Nucleo investigativo di Monza-Brianza. All'estero, il militare è stato impegnato anche in Iraq, come ufficiale anti-terrorismo, e in Afghanistan come responsabile del coordinamento anti-corruzione.

"Stiamo vivendo una stagione caratterizzata da preoccupanti tensioni e condizionata dalle contingenti crisi economiche-finanziarie, tali da evocare preoccupanti derive sociali ed umane - ha detto il comandante - Ecco perché è necessario dedicarsi, senza nessun risparmio di energie, al bene comune".

"Le sfide mi affascinano", ha dichiarato il colonnello commentando del territorio riminese la sua particolare complessità nel periodo estivo e una sua altra peculiarità, ovvero la presenza di "uno Stato straniero", San Marino, "all'interno dei propri limiti territoriali. Ho già conosciuto il comandante della Gendarmeria e sono certo che nascerà un'ottima collaborazione".



