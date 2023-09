AngelicA di Bologna festeggia 10 anni del centro di ricerca

Il Centro di Ricerca Musicale AngelicA di Bologna festeggia la decima stagione di attività (il Festival AngelicA in realtà si realizza fian dal 1991) da quando il Comune di Bologna gli assegno gli spazi del Teatro San Leonardo che l'associazione diretta da Massimo Simonini ha nel tempo attrezzato con apparecchiature pari a quelle di strutture simili a livello europeo.

In questi anni anni il Centro di Ricerca Musicale ha realizzato progetti in co-produzione con 89 istituzioni molte delle quali internazionali; sono stati presentati 300 concerti prodotti 30 album per l'etichetta i dischi di AngelicA. Oltre a varie attività formative tra le quali spicca il Piccolo Coro AngelicA, che invece di anni ne compie tredici.

Il programma della prima parte della decima stagione, fino a dicembre 2023, è come di consueto molto vario con un primo concerto affidato al francese Stranded Horse, la cui scrittura svela insieme pop inglese, folk americano, un repertorio di influenze mandingo e mayola, che si esibirà al Teatro San Leonardo, insieme al suonatore africano di kora Boubacar Cissokho, il 29 settembre alle 19.30. Il 5 ottobre, invece, apertura col polistrumentista Emanuele Maniscalco che suonerà batteria e pianoforte contemporaneamente, e a seguire, il duo formato da Biagio Marino e Zeno De Rossi con l'album d'esordio Break Seal Gently. L'originale ensemble olandese Scordatura, formato da Alfrun Schmid (mezzosoprano), Elisabeth Smalt (viola) e Reinier van Houdt (tastiera microtonale midi) si esibirà in prima assoluta il 13 ottobre su musiche di James Tenney, Ned McGowan, Peter Adriaansz e Juhani Nuorvala; mentre il 18 ottobre Monica Benvenuti (soprano) e Cécile Lartigau (ondes Martenot), in prima proporranno musiche di Sylvano Bussotti, Luigi Esposito e Francesco Giomi. E poi il progetto speciale di AngelicA (coprodotto con i festival l'Altro Suono e Aperto) dedicato a uno dei compositori più controversi e influenti degli ultimi decenni, l'americano John Zorn, che proprio quest'anno compie 70 anni. Senza dimenticare due prime assolute: Sansimintu, formato da Phil Minton, Eugenio Sanna, Massimo Simonini e Roger Turner (il 6 dicembre) e un progetto dedicato ad Alvin Curran e ai suoi 85 anni.



