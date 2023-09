La viabilità è ancora critica in alcune zone

È ancora critica la situazione delle strade in Emilia-Romagna dopo l'alluvione che lo scorso maggio ha colpito la Romagna, il Ferrarese, il Reggiano, il Modenese e la Città metropolitana di Bologna. Ad oggi, informa la Regione, sono state riaperte al traffico il 53% delle strade comunali inizialmente chiuse o con limitazioni e il 38% di quelle provinciali (erano il 33% le comunali e il 3% le provinciali riaperte dopo i primi interventi di ripristino avviati subito dopo gli eventi alluvionali).

In tutto si tratta di 754 strade su un totale di 1.481 danneggiate, di cui molte in montagna, che sono ora tornate agibili. "Un miglioramento c'è stato, ma la situazione è ancora critica - commenta l'assessore alla Mobilità, trasporti e infrastrutture, Andrea Corsini - A quattro mesi dall'alluvione di maggio, nonostante l'impegno h24 delle amministrazioni locali e della protezione civile regionale, che ringrazio, abbiamo ancora strade chiuse e situazioni problematiche, sia per gli aspetti idrogeologici del territorio, laddove sono franate intere colline, sia a causa dei ritardi nell'erogazione dei fondi da parte del Governo". "Dobbiamo renderci conto - prosegue - che le forti piogge hanno danneggiato il sistema viario come mai si era visto, provocando centinaia di frane. Difficilmente potremo ripristinare la viabilità così com'era prima di maggio; saranno necessari studi approfonditi e soluzioni tecnologicamente avanzate per tornare a collegare i territori in tutta sicurezza. E i fondi promessi dal Governo sono fondamentali".

Al momento, ricorda la Regione, sono 80 i milioni assegnati dal commissario Figliuolo per i collegamenti viari dell'Emilia-Romagna con un'ordinanza (la numero 6/2023) ed è atteso per le prossime settimane un ulteriore provvedimento di oltre 700 milioni di euro per finanziare gli interventi più urgenti.



